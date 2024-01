La FiFa Security sbanca il campo del Cus Siena

Colpaccio della Fi.Fa Security che vince fuori casa contro il Cus Siena 21-27. Il primo tempo ha visto il gioco concentrarsi a metà campo, con le due squadre che si sono fronteggiate in apparente equilibrio. I rossoblù hanno difeso bene la propria metà campo. Con un’azione di attacco ben organizzata, i sambenedettesi sono poi riusciti a conquistare una meta con Pellei, trasformata da Perna, ma il Siena ha reagito. Il primo tempo si chiude sul parziale di 11-7. Nella ripresa la FiFa Security spinge in avanti, guadagna un calcio di punizione e Perna lo trasforma, ma i senesi reagiscono. Gli animi si accendono e i rossoblù spingono sempre più in attacco, realizzando altri tre punti con un calcio di punizione di Perna, ma non si accontentano e su un’azione con un calcio in avanti, Palavezzati recupera il pallone sulla linea di meta e segna, e ancora una volta Perna realizza, portando avanti l’Unione Rugby sul 18-20. I rossoblu continuano ad arginare i senesi, con una doppia mischia sotto i pali avversari, portano a casa un’altra meta. Nell’ultimo minuto rimasto, Siena realizza un calcio di punizione, ma non basta.