La figlia di Ciannavei: "Grazie a tutti"

Una ferita ancora aperta per tutto il mondo della Quintana. Qualche giorno fa, esattamente nel giorno della vigilia di Natale, la rievocazione ascolana ha pianto la scomparsa di Gianluca Ciannavei. A distanza di qualche giorno la famiglia ha voluto ringraziare la Quintana e i sestieri che si sono stretti attorno al loro grande dolore. "Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza in un momento così brutto – queste le parole della figlia Alessandra, nella foto insieme a papà ‘Luca’ –, partecipando vivamente alla grande sofferenza che ha portato la scomparsa di mio padre. Grazie a chi mi è stato vicino e continua a farlo, le parole in questi casi non bastano. Un pensiero va anche ai sestieri di Porta Tufilla, Porta Maggiore e della Piazzarola, per aver partecipato vivamente al cordoglio ed aver ricordato in modo affettuoso mio padre". Scomparso a soli 52 anni Gianluca Ciannavei è sempre stato molto stimato. In passato aveva preso parte alla competizione due volte (luglio 1997, luglio 2002), prima come cavaliere di Porta Maggiore poi difendendo i colori di Porta Tufilla. Successivamente era finito alla Piazzarola per vestire i panni di secondo cavaliere. Sceso dalla sella aveva deciso di continuare a coltivare la sua grande passione per i cavalli portando avanti il progetto legato alla sua scuderia Calvaresi e collaborando con i sestieri di Sant’Emidio e Porta Tufilla. Proprio insieme a Massimo Gubbini era riuscito a vincere il palio fornendo al campione folignate la cavalcatura adatta per sbaragliare la concorrenza.

mas.mar.