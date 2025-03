La filodrammatica vince con Cechov al festival Uilt Marche

La Filodrammatica Gruppo Amici dell’Arte APS (Gad’A) di Offida ha ottenuto un prestigioso riconoscimento al Festival Regionale Uilt Marche: Miglior spettacolo in assoluto con l’opera Casa Anton, liberamente tratta da Anton Cechov e diretta da Francesco Facciolli. "Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per la Compagnia Gad’A – commenta Marica Cataldi nel doppio ruolo di assessore alla cultura di Offida e vice presidente Uilt Marche – per la straordinaria vittoria. Questo riconoscimento non solo premia l’impegno e la passione dei membri della compagnia, ma sottolinea anche quanto sia fondamentale il sostegno delle istituzioni per la valorizzazione delle realtà culturali locali". "Siamo molto soddisfatti del livello qualitativo del festival regionale" conclude il presidente Uilt Marche Mauro Molinari.