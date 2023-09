La firma del protocollo I video dell’Arengo condivisi con i carabinieri Focus sulla privacy

Immagini condivise tra comune e carabinieri, sottoscritta in Prefettura l’intesa tra l’Arma e l’Arengo che definisce le modalità attuative per la fruizione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza installato nel Comune capoluogo. L’accordo, firmato dal comandante provinciale dei carabinieri Giorgio Tommaseo e dal vice sindaco Giovanni Silvestri, ricalca nelle finalità l’intesa già stipulata il 7 luglio scorso tra la Questura ed il comune e rende possibile la condivisione delle immagini riprese dal sistema comunale con la sala operativa del dell’Arma.

Nel documento, tra l’altro, particolare attenzione viene posta agli aspetti afferenti alla materia della protezione dei dati personali, in conformità alle direttive impartite dal ministero dell’Interno e dal comando generale dell’arma dei carabinieri. Le previsioni dell’intesa consentono così di completare – anche in attuazione di quanto stabilito dal Patto per la sicurezza urbana siglato lo scorso 15 novembre tra la Prefettura e il Comune di Ascoli – la realizzazione delle migliori condizioni di interoperabilità tra le forze di polizia, destinate a rafforzare l’attività di controllo del territorio, ai fini preventivi nonché repressivi di ogni forma di illegalità. Il prefetto De Rogatis ha espresso viva soddisfazione per l’iniziativa e, nel complimentarsi con le parti per l’interesse e la disponibilità reciprocamente accordata ai fini della definizione dell’accordo, ha colto l’occasione per ringraziare il colonnello Tommaseo – il quale lascerà a breve il comando provinciale poiché destinato ad altro incarico – per l’operato svolto e la puntuale attenzione prestata alle problematiche del territorio, nonché per la collaborazione costantemente assicurata grazie alla quale è stato possibile attivare proficue sinergie istituzionali volte ad implementare le condizioni di sicurezza delle comunità territoriali.