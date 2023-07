La firma di Tarli sul palio Quintana: ecco l’artista

Il tempo di archiviare la Quintana di luglio che scatta già il conto alla rovescia per quella del prossimo 6 agosto. Ieri, infatti, è stato annunciato il nome dell’artista che realizzerà il Palio per la giostra della tradizione. Si tratta del cinquantenne Andrea Tarli, la cui opera verrà presentata il 26 luglio alle undici, giorno di Sant’Anna, nella sala della Vittoria della pinacoteca civica. Tarli è molto conosciuto in città, anche se da diversi anni è apprezzatissimo all’estero. La prima svolta nella sua carriera da artista avvenne nel 2003 quando Nazzareno Verdesi, direttore della galleria d’arte ‘La Mimosa’, credette nel suo talento e gli consentì di organizzare la sua prima mostra personale. Da lì, espose le sue opere in diverse città, italiane ed estere: Padova, Roma, Francoforte, Piestany, Bordeaux, Lisbona. Lo studio, i viaggi e la curiosità lo hanno però guidato verso la ‘street art’ che, in poco tempo, è diventata la sua attività principale. L’arte, nella visione di Tarli, è concepita come un’arma, non solo per diffondere buone vibrazioni ma anche per denunciare, evidenziare e difendere le proprie idee. Inquinamento, violenze, discriminazioni, nessun male della società odierna è mai sfuggito al suo sguardo vigile, critico e sensibile.

Intanto, a proposito di Quintana, quella del prossimo 6 agosto sarà l’ultima da speaker per Mario La Rocca. Dopo vent’anni, infatti, il noto giornalista lascerà il microfono della rievocazione storica. La Rocca, nel 2003, fece il suo esordio subentrando ad Antonello Profita. Da li è cominciato un ventennio di emozioni, sia per lo speaker che per gli spettatori delle giostre e di tutte le altre manifestazioni collaterali alla Quintana che Mario La Rocca è riuscito a raccontare nel migliore dei modi.

Infine, sabato sera comincerà già la tradizionale pittura dei ponti da parte dei sestieri. Il primo ‘ad aprire le danze’ sarà Porta Tufilla. La serata prenderà il via alle 20.30 con una cena per tutti i rossoneri nella sede di via Amadio, poi a mezzanotte si provvederà a dipingere il ponte. Al sestiere di Sant’Emidio, invece, domani si alzerà il sipario sul ‘Grifo Art Festival’ con il ‘Luppogrifo’, ovvero la degustazione di birre artigianali con piatti in abbinamento in collaborazione con Birra San Pancrazio e Sapori Piceni. Venerdì, sempre nella sede di rua degli Sgariglia, andrà in scena il ‘Music Contest’, rassegna di band emergenti. Infine, sabato spazio al ‘Painting Contest’, a piazza Roma, una sfida a colpi di pennelli tra artisti del disegno, il tutto realizzato grazie al patrocinio e la compartecipazione del consiglio regionale delle Marche. Durante la notte, infine, avverrà la pittura del ponte.

Matteo Porfiri