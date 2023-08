La first lady di Porta Maggiore Romina Ripani è la dama di agosto

La ‘first lady’ Romina Ripani sarà la dama di agosto per Porta Maggiore. La ‘signora neroverde’, che domenica prossima, con la sua eleganza e il suo sorriso, impreziosirà il corteo storico per il sestiere di via delle Terme, è infatti la moglie del caposestiere Marco Regnicoli. Sestierante doc, da 26 anni lavora duramente dietro le quinte e stavolta avrà la possibilità di realizzare un sogno. A presentarla, ieri sera, lo stesso Regnicoli e il console Davide Vitelli, il quale storicamente si occupa di scegliere le dame per la Quintana insieme alle sue collaboratrici. "Romina non è una dama, ma è la dama di Porta Maggiore", ha esordito Vitelli, sottolineando il fatto che la 49enne rappresenta un punto di riferimento all’interno del sestiere. Fisioterapista e mamma di tre ragazzi (Luca di diciotto anni, Giulia di quattordici e Stefano di dieci), Romina è entrata a Porta Maggiore proprio 26 anni fa, quando conobbe Marco Regnicoli che poi, dopo qualche tempo, è diventato suo marito. "E’ stato lui a farmi conoscere il sestiere e non smetterò mai di ringraziarlo – ha spiegato Romina, con la voce rotta dall’emozione –. Mi sono sempre occupata del magazzino e, in tutto questo tempo, non avevo mai partecipato alla Quintana da figurante. Questa sarà la prima volta. Per me è davvero una bella gioia, mi hanno fatto uno splendido regalo. E’ stato difficile mantenere il segreto e non poter trasmettere, fino ad oggi, tutto il mio entusiasmo alle persone che mi sono vicine e che mi vogliono bene". La dama neroverde, per l’occasione, indosserà un abito nuovo, ancora in fase di lavorazione, caratterizzato da due sfumature di verde e realizzato da Sonia Luciani. "All’interno del sestiere ho vissuto tanti momenti belli, ma anche molti momenti difficili – ha proseguito Romina –. Ho sempre fatto grandi sacrifici e, ripeto, questo è davvero un regalo meraviglioso. Spero di essere all’altezza".

Commosso, ovviamente, anche Marco Regnicoli. "Tradizionalmente è il console, a Porta Maggiore, a scegliere le dame – ha commentato il caposestiere –. Io inizialmente non sapevo nulla e quando me lo hanno detto ero molto felice. A Romina ho affidato la mia vita, quindi questo per me è un altro motivo di grande gioia". Per quanto riguarda il corteo di domenica, infine, lo stesso Regnicoli ha annunciato che verrà riproposta la figura del cantastorie, accompagnato da una danzatrice, che aveva debuttato alla Quintana di luglio e che è stata molto apprezzata dal pubblico.

Matteo Porfiri