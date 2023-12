La Fondazione. Fabiani per ’Natalitte’

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre ricorre una delle feste della tradizione marchigiana: il passaggio nei cieli degli angeli che trasportavano la casa della Madonna dalla Palestina fino a Loreto, dove tuttora è conservata all’interno della basilica. Come da tradizione, anche gli ascolani accendevano i fuochi per illuminarne il passaggio della ‘Venuta’ della Santa Casa e preparavano una cena con sugo di magro (ossia tonno e olive), ceci e spignoli (pezzi di baccalà, broccoli, mele, carote e anche il gobbo avvolti da pastella e fritti), come avviene nella vigilia di Natale, da cui il nome di Natalitte. La Fondazione Fabiani organizza per l’occasione, sabato, alle 18.30, l’ultimo appuntamento dei ‘Venerdì dialettali’ dal titolo ‘Natalitte in Fondazione Fabiani’. Al termine è prevista una degustazione. Prenotazioni entro oggi al numero 3356753440.