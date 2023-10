La Fondazione ora riparta senza fazioni

Si chiude una settimana turbolenta per la Fondazione Carisap, culminata con le dimissioni in blocco, o quasi, del Cda. Tralasciando per un attimo i motivi degli scontri tra fazioni, l’auspicio è che si riparta con un nuovo slancio. Questa esperienza, se ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato quanto siano limitanti e controproducenti le divisioni. "La fondazione è al servizio della comunità dal 1842" si legge nella home page del sito internet dell’ente. Quella deve restare la stella polare, sopra ogni interesse personale. È innegabile il valore di supporto che la fondazione ha assunto negli anni in un territorio martoriato come il nostro: pensare al bene comune sarà la base da cui ripartire.