‘La foresta di perle’ oggi alla Rinascita

Appuntamento con uno dei medici e intellettuali più amati e seguiti, oggi, alle 17, alla libreria Rinascita. Franco Berrino, insieme a Enrica Bortolazzi, presenteranno il suo ultimo libro ‘La foresta di perle’, viaggio intorno al modo di abitare la terra. Un libro per riscoprire insieme il valore della natura e della cura del creato. Un pomeriggio di riflessione sul ruolo che ciascuno può avere per costruire un futuro sano, sostenibile e giusto. A dialogare con l’autore ci sarà Mauro Mario Mariani. Al termine della presentazione ci sarà la proiezione del documentario ‘La foresta di perle’ prodotto dalla associazione ‘La grande via’. Franco Berrino ha diretto l’unità di epidemiologia e il dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’istituto nazionale dei tumori di Milano. Nel 2015 ha fondato l’associazione ‘La grande via’ per promuovere la prevenzione e la longevità in salute.