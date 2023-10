La formazione delle Misericordie in municipio

Gli operatori volontari del Servizio Civile delle Misericordie di Marche, Abruzzo e Molise, si sono ritrovati a Grottammare presso la sede del municipio per svolgere la sessione della formazione generale, tappa essenziale del percorso formativo per i giovani che stanno facendo questa esperienza. I 65 partecipanti, con i rispettivi Operatori Locali di Progetto, che accompagnano i giovani nei 12 mesi del Servizio Civile, hanno ripercorso la storia del Servizio Civile a iniziare da Pietro Pinna, che è stato il primo obiettore di coscienza e suo precursore. Nel corso della sessione formativa sono stati affrontati temi come la ’Difesa della Patria non armata’ e ’I suggerimenti dei Giovani per avvicinare gli stessi al Volontariato e al Servizio Civile’. Una giornata che ha registrato un grande coinvolgimento dei giovani partecipanti agli argomenti della formazione generale e ai gruppi di lavoro istituiti, coordinati dai 2 formatori: Alessandro Speca, presidente interregionale delle Misericordie di Abruzzo Marche Molise e Duilio Pezzi, alla presenza dell’Operatore regionale del Servizio Civile, Eleonora Amici. Hanno partecipato anche Romeo Faletra e Gabriele Malandra, Coordinatori di Zona Misericordie.