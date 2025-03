La forza delle donne. Amalia: "Dal lutto ho deciso di aiutare chi era in difficoltà"

Nel giorno che celebra le donne, abbiamo raccolto la storia di Amalia Amadio. La sua è stata una vita fatta di rinascita, resilienza e coraggio. Amalia nasce a Colli, il 7 luglio, del 1942, da una famiglia di possidenti, ha una fanciullezza felice, che presto si infrange con la vita. Nonostante i lutti e le difficoltà Amalia rimane una donna esemplare. Non stiamo parlando di una condottiera, di un eroina di guerra, ma una donna coraggiosa, forte e piena di amore. Mentre racconta la sua vita colpisce lo sguardo riflessivo, intenso e al tempo dolce, e la voce educata, accurata, musicale.

"Sono nata in tempi di guerra – racconta – del periodo della mia fanciullezza ricordo l’immenso amore con cui sono stata allevata dai miei genitori e soprattutto dai miei nonni, che non ci hanno fatto mancare nulla. Della Seconda guerra mondiale ricordo la povertà di alcune persone, che chiedevano l’elemosina e la grande generosità dei miei familiari, che non mandavano indietro nessuno. Ricordo anche i polacchi, avevo 4 anni, quando venivano a casa ed io ero innamorato di Giovanni, quando giunse la notizia che i soldi avrebbero fatto ritorno a casa, ho raggruppato le mie cose da bimba per partire per la Polonia suscitando l’ilarità di mia madre. Una persona buonissima, religiosa. Ricordo anche i tedeschi, che volevano prendere mio padre e la grande paura".

Com’è stata la sua vita? "Non è stata semplice, funestata da tanti lutti e tanti dispiaceri, pian piano le persone che hanno fatto parte della tua vita vengono a mancare, si sente quel profondo senso di vuoto, incolmabile. Ho perso mio marito a 40 anni, lui, impiegato delle Ferrovie, a San Benedetto ne aveva 46, ho pensato di morire. Un dolore che pervade e consuma. Mio marito si chiamava Angelo ed era un vero angelo, ho colmato la sua mancanza dedicandomi alle persone in difficoltà e agli animali. Ho 14 cani e 80 gatti, che raccolgo dalla strada, tutti hanno un nome e sono curati ed accuditi con grande amore, il mio non è un canile, ma una casa che li accoglie, li ho nutriti, curati con la semplice pensione".

Lei è stata testimone di cambiamenti epocali? "Sì tutto cambia, solo l’amore rimane immutato. In passato i sentimenti avevano spessore, c’era la consapevolezza del bene, il rispetto per le persone e soprattutto la fratellanza, quel poco si divideva, senza aspettative Ai giovani faccio un appello: amatevi, amate le vostre famiglie è quello il vostro punto di forza".

L’assessore ai servizi sociali, Lucia Cori, ha omaggiato Amalia con un mazzo di mimose: "E’ un giorno importante, celebriamo una donna forte, coraggiosa e determinata. Ha aiutato tante persone, ha raccolto i randagi di tutta la Vallata, a lei non possiamo che dire grazie per tutto quello che ha fatto".

Maria Grazia Lappa