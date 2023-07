La forza di Giovanni Allevi Smentisce la fake news: "Non ho mai amato così la vita"

Come se non fossero già abbastanza le sofferenze, le paure che Giovanni Allevi e i suoi familiari stanno vivendo per le serie condizioni di salute del compositore e musicista ascolano, qualcuno ha pensato bene di pubblicare una notizia in base alla quale era deceduto. Una bufala di pessimo gusto che però, proprio per la popolarità planetaria e il numero enorme di fans in tutto il mondo, lo stesso Allevi ha prontamente stoppato con un post sul suo profilo Twitter e in quello sulla sua pagina Facebook. "Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto".

Una valanga di commenti è poi comparsa in calce al post; tanta l’indignazione fra i suoi fans, ma ancor più le parole di incoraggiamento per il musicista ascolano che sta combattendo strenuamente la sua battaglia. A giugno 2022 Allevi ha annunciato di essere gravemente malato che avrebbe dovuto affrontare un lungo percorso per affrontare l’emergenza riguardante la sua salute. Il mieloma multiplo è una malattia ematologica che colpisce le plasmacellule nel midollo osseo. Nonostante le buone possibilità di trattamento da un punto di vista ematologico, i pazienti possono sin dall’esordio soffrire di dolori ossei molto forti, per i quali si deve fare ricorso alla terapia di dolore quale supporto nel percorso di cura della malattia. "Per superare il dolore, mi dedico alla meditazione – ha scritto sui social lo scorso 6 luglio il compositore amato in tutto il mondo – Mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa, finché l’Ego svanisce ed io divento Nulla".

p. erc.