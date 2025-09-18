La foto del ladro online. A postarla è il sindaco:: "Aiutateci a trovarlo"

Ladri in azione in Vallata, il sindaco Andrea Cardilli mette alla gogna i ladri, pubblica le foto del presunto malfattore e invita i cittadini a collaborare e a contattarlo in caso lo avvistassero. Da giorni ormai i centri della Vallata del Tronto sono sotto scacco. Sono stati messi a ferro e fuoco da un uomo, che spesso solo, a bordo di un scooter, o in compagnia di un’altra persona, individua le case isolate e poi passa all’attacco, entrando dentro e rubando ogni cosa, seminando il panico. Il modus operandi è sempre lo stesso: l’uomo si avvicina a piedi alle case di campagna, poi una volta che si è sincerato che dentro non c’è nessuno, entra in azione. Qualcosa però negli ultimi colpi messi a segno non ha funzionato, l’uomo infatti è stato immortalato dalle riprese di una telecamera di una delle case svaligiate. Immagini in bianco e nero, ma molto nitide, che immortalano in primo piano l’uomo, che con fare calmo e senza fretta era all’interno dell’abitazione derubata. Non ha il volto travisato e tiene in bocca una piccola torcia. I furti hanno suscitato la reazione del sindaco di Colli, Cardilli, che di mestiere fa il carabiniere, che ha pubblicato il frammento del video registrato dalle telecamere della videosorveglianza privata. Il video è stato accompagnato da un commento del sindaco: "Questo è il soggetto che continua a fare i furti nelle abitazioni più isolate e verso la campagna …va quasi sempre a piedi oppure con uno scooter insieme ad altra persona …se vi capita di vederlo in giro contattatemi oppure chiamate il 112".

Cardilli, rischia di passare alla storia come un sindaco sceriffo? "Ho deciso di pubblicare un video che mi è pervenuto per lanciare un messaggio chiaro: stiamo facendo tutto il possibile per rendere la Vallata inospitale a chi delinque, non stiamo con le mani in mano, ma soprattutto non vogliamo che i nostri cittadini vivano nel terrore. Le forze dell’ordine hanno incrmentato i controlli, subire un furto è qualcosa di drammatico, è una violazione della propria intimità. I nostri sono paesi a misura d’uomo, da sempre tranquilli e vogliamo che rimangano così. Non permetterò a nessuno di scuotere la nostra tranquillità". I cittadini l’hanno contattata? "Certo, l’ho rincuorati personalmente, manifestando la vicinanza del Comune. Voglio che i miei cittadini sappiano, che non sono soli, che lavoreremo insieme alle forze dell’ordine per assicurare alla giustizia questi malfattori, che ci aspettiamo non danneggino più nessuno e che una volta catturati rimangano in carcere a lungo. La gente è stanca. Vuole vivere serena".

Maria Grazia Lappa