La foto delle elementari: mezzo secolo dopo la classe di nuovo insieme

Cinquant’anni dopo, gli alunni della seconda elementare delle suore Domenicane si sono ritrovati per festeggiare insieme il mezzo secolo da quella stupenda annata e per condividere i ricordi di un periodo felice e spensierato. Questi i nomi degli ex alunni in rigoroso ordine alfabetico: Agostini Clorindo, Bonelli Barbara, Celani Paola, Chiodi Maria Paola, Cicconi Stefano, Diomede Rosalba, Federici Myrta, Lo Parco Stefano, Marcozzi Ubaldina, Margani Paolo, Mindoli Fabio, Nepi Silvano, Pagnoni Alessandra, Pieranunzi Alessandra, Pignotti Stefano, Puce Antonio, Stocchetti Paola, Tomassetti Anna Luisa.