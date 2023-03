La fotografia dell’Istat In 6mila senza lavoro nella nostra provincia: soprattutto donne

In questi giorni l’Istat ha pubblicato il report relativo all’occupazione del quarto trimestre 2022, rendendo così possibile una valutazione complessiva del mercato del lavoro a livello provinciale per l’anno che si è concluso da poco. Come prima analisi, l’istituto di statistica prende in esame le forze di lavoro sul territorio (quindi occupati e disoccupati, con l’esclusione degli inattivi), esaminando la fascia di popolazione con età compresa tra i 15 e i 64 anni. A livello regionale parliamo di 681.000 persone, con una leggera prevalenza di uomini (376mila contro 305mila) e un tasso di attività del 71,4%. Il tasso di attività altro non è che il rapporto percentuale tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento, in questo caso quella marchigiana. Nella provincia picena, il tasso di attività è leggermente al di sotto della media regionale: con il 76,4% degli uomini e il 63,4% delle donne, infatti, il totale si attesta sul 69,9%.

Un dato migliore rispetto a quello di Macerata (69,6%) e di Fermo (68,4%), ma inferiore a quello delle due province più a nord, Pesaro-Urbino (73,2%) e Ancona (72,8%), che spingono verso l’alto la percentuale regionale. Un altro elemento preso in esame dall’Istat è quello degli occupati, che va di pari passo con il tasso di occupazione (rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione di riferimento), sempre calcolato per la fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni.

Sul fronte degli occupati, il dato assoluto non ha una grande rilevanza perché ovviamente dipendente dal numero di abitanti di un territorio, quindi è meglio affidarsi alle percentuali. Nel Piceno il tasso di occupazione è del 65,1%, di poco inferiore al 66,8% marchigiano. Anche in questo caso, Pesaro-Urbino e Ancona sono le province che fanno registrare i dati migliori, mentre Macerata e Fermo fanno leggermente meglio di Ascoli seppure in misura quasi impercettibile (rispettivamente 65,3 e 65,4%).

A voler fare una valutazione sui settori in cui i lavoratori della provincia picena sono impiegati, ecco emergere un dato interessante: degli 86mila occupati, ben 21mila fanno riferimento al settore industriale in senso stretto. Poi 10mila sono nel commercio, 4mila nelle costruzioni e altrettante nell’agricoltura. Più di un quarto (22mila) lavora in maniera indipendente. Infine, il capitolo relativo a chi un lavoro non ce l’ha. Nel Piceno parliamo di 6mila persone, con una netta prevalenza femminile (4mila, il doppio degli uomini) e un tasso di disoccupazione del 6,7%. Se Fermo è la provincia che sotto questo punto di vista è messa meglio con un 4,2% di disoccupati, la maglia nera va ad Ancona con il suo 7,8%, decisamente al di sopra della media regionale del 6,2%.

Daniele Luzi