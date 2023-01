La frazione distrutta sarà un museo E un parco avventura a Montegallo

Con l’aggiudicazione definitiva della gara, partiranno a breve, a Montegallo, i lavori per l’allestimento della struttura comunale da destinare a Centro di educazione ambientale, per la realizzazione del parco avventura, per la rifunzionalizzazione della sentieristica e la creazione del museo della neve a cielo aperto nella frazione di Casale Vecchio. Cogliendo l’opportunità garantita dai fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana e territoriale, la Provincia di Ascoli aveva infatti avviato le procedure per appaltare alcuni interventi molto importanti per l’entroterra montano per un totale di 2,6 milioni di euro. E tra i progetti finanziati per il rilancio turistico di questi territori, c’è proprio questo di Montegallo, ora ai nastri di partenza.

"La realizzazione del parco avventura – dice il sindaco di Montegallo, Sante Capanna – avverrà nella pineta al di sotto della chiesa a Balzo. All’interno c’era una struttura Ipogea che ora è stata destinata a sede del Centro di educazione ambientale. Verrà arredata e realizzate opere esterne come una serra, e sarà utilizzata anche per attività didattiche e laboratoriali per i ragazzi. Il progetto comprende, altresì, la sistemazione dell’altra pineta che si trova al di sopra della chiesa. Sarà riqualificata con percorsi e staccionate. Inoltre, si andranno a recuperare 25 chilometri di sentieri all’interno del territorio comunale, la maggior parte dei quali nel parco, dove verranno posizionate cinque pensiline per ricariche le bike con possibilità di affittarle".

Infine c’è quello che è stato chiamato museo della neve a cielo aperto, ma che – spiega Capanna – "in realtà è il recupero dei resti di Casale Vecchio. Questa frazione è stata spazzata via da una valanga nel 1932 che causò la morte di 8 persone. Le vittime potevano essere molte di più, ma quasi tutti gli abitanti stavano facendo la veglia funebre nella casa di una bambina che era morta il giorno prima. Casa che, essendo l’ultima del paese, fu coinvolta solo parzialmente dalla valanga. La particolarità di questa frazione è che è l’unica di tutto l’Appennino ad essere stata rasa al suolo da una valanga. Era rimasto in piedi un solo edificio, ma poi è crollato con il terremoto del 2016. Recupereremo, con degli scavi, i resti delle mura e della pavimentazione delle case andate distrutte ed ora coperti dalla vegetazione. Si andrà in questo modo a creare un museo all’aperto con quello che resta, e ritroviamo, ancora della frazione".

Lorenza Cappelli