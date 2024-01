La gatta avvelenata non ce l’ha fatta

La gatta "Contessa", avvelenata con il liquido antigelo messo in una ciotola di crocchette nella colonia felina del cimitero di San Benedetto, non ce l’ha fatta. Contessa era stata soccorsa nei giorni scorsi dalle volontarie dell’associazione "Amico fedele", che l’hanno ricoverata nella clinica per animali di un veterinario convenzionato con l’Associazione. I danni provocati dal prodotto usato per evitare il congelamento dell’acqua contenuta nei radiatori dei veicoli, sono stati devastanti e hanno causato il decesso della micia, nonostante le cure dei veterinari. Il caso è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di San Benedetto che si stanno occupando delle indagini.