La gelateria Yoghi inserita nella guida del Gambero Rosso

La gelateria Yoghi di piazza Arringo nella guida Gelaterie d’Italia 2025 di Gambero Rosso, distinguendosi come l’unica gelateria recensita della città di Ascoli. Fondata nel 1994 come yogurteria artigianale e divenuta nel tempo anche cioccolateria, Yoghi è oggi un punto di riferimento per chi cerca un gelato autentico, cremoso e preparato con ingredienti selezionati, lavorazioni accurate e una forte identità territoriale. Nella guida 2025, i curatori di Gambero Rosso hanno elogiato tre gusti che da sempre raccontano l’anima del locale: il pistacchio di Bronte Dop, il cioccolato fondente monorigine guanaja e lo storico yogurt artigianale, simbolo delle origini del locale. Tre sapori che rappresentano la filosofia di Yoghi e incarnano i valori che da oltre trent’anni guidano il lavoro dello storico locale: qualità, identità e passione.