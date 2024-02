La Germani Brescia va sul velluto a Napoli. La capolista si impone 83-104

Prova di forza impressionante per la Germani Brescia. La capolista si conferma prima forza del campionato, ma con Napoli mette in scena una recita perfetta, un grande antipasto in prospettiva del quarto di finale di Coppa Italia. L’andamento del match dice +15 a metà del primo quarto di gioco, +24 all’intervallo, +23 ancora a metà del quarto parziale, quota 100 scollinata con ancora due minuti sul cronometro. Al PalaBarbuto il pubblico di casa lascia gli spalti con largo anticipo mentre CJ Massinburg, che oggi vale ben più del pur importante riconoscimento di sesto uomo del mese di gennaio, imperversa con un’altra prestazione devastante da 23 punti e 32 di valutazione. Doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per Miro Bilan, la quinta in stagione. Il tutto con Amedeo Della Valle, capitano e leader della Germani, seduto in panchina per un acciacco. "Senza di lui Cournooh è salito di livello" commenta lo stesso numero 5 bresciano in riferimento ai 18 punti del compagno. "Venire qua e segnare così tanto non era scontato" conclude invece Alessandro Magro

Quarta vittoria di fila per la Germani sotto il segno di Massinburg (23 punti) e Cournooh (18 punti punti). I ragazzi di coach Magro allungano per il momento in vetta, resta a quota 22 la Generazione Vincente, al secondo stop consecutivo dopo quello con la Virtus.

GEVI NAPOLI-GERMANI BRESCIA 83-104 (12-30, 16-24, 25-17, 30-33)

Alessandro Luigi Maggi