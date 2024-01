La gestione del consorzio da Maltignano a Monteprandone

Oltre all’agglomerato industriale di Ascoli-Maltignano, Piceno Consind gestisce anche altri 5 importanti agglomerati: Monsampolo-Monteprandone, Offida-Castignano, Comunanza-Force-Rotella, Venarotta, Arquata del Tronto. Nei suoi sessant’anni di vita ha consentito alla provincia di Ascoli un rilevante sviluppo industriale, sia tramite la pianificazione sovracomunale delle aree da destinare a insediamenti produttivi, sia fornendo le infrastrutture a servizio delle aziende (aree attrezzate, viabilità, illuminazione stradale, canali, fognature) ed i principali servizi (acquedotto industriale, depurazione, gas metano). "Nel tempo – afferma il direttivo – Piceno Consind ha mutato la propria mission focalizzandosi sui servizi alle aziende e agli enti consorziati. In particolare, citiamo lo Sportello Unico Attività Produttive, il più importante delle Marche, che il Consorzio gestisce in convenzione con ben 55 Comuni delle provincie di Ascoli e Fermo: si tratta di un servizio che consente anche ai piccoli Comuni di fornire risposte certe e rapide alle istanze provenienti dal mondo imprenditoriale. In tale ottica, il Piceno Consind ha promosso un progetto unitario per la digitalizzazione dei Comuni consorziati, a valere sul bando regionale Servizi Digitali Integrati".