"La ghiaia ha cancellato la vegetazione"

La zona costiera a nord di Cupra, nel tratto in cui si

trova la duna marittima, è al centro dell’attenzione del consigliere comunale di minoranza Mario Pulcini che evidenzia lo stato in cui versa la zona: secondo l’esponente dell’opposizione dove sono state portate tonnellate di ghiaia che hanno cancellato ogni traccia di essenze autoctone. Per l’amministrazione comunale cuprense l’operazione è stata invece regolarmente autorizzata da organi competenti. "Si tratta di un punto a forte erosione marina che ha cancellato ogni traccia della duna – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Stiamo utilizzando la ghiaia scavata alla foce del torrente Menocchia per fare il ripascimento di quel tratto. Un’operazione approvata e finanziata dalla regione Marche con i fondi della difesa della costa. Stiamo lavorando con la Regione per il passaggio della ciclovia Adriatica e per poterla realizzare necessita il rinfoltimento delle scogliere frangiflutto che sono ridotte al minimo e non svolgono più la loro funzione". Dunque, il progetto prevede come primo intervento il ripascimento della costa con riporto di sassi e a seguire la riprofilatura delle scogliere rimaste senza manutenzione per molti anni. Questo a difesa della costa, ma anche a garanzia del proseguimento della ciclabile che si interrompe proprio nel tratto cuprense.

ma. ie.