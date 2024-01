La gioranta nazionale per la vita

A Castel di Lama domenica 4 febbraio verrà celebrata la 46ª giornata nazionale per la vita. La parrocchia di Santa Maria di Piattoni procederà alla benedizione dei bambini nati nell’anno 2023 e di quelli che sono in attesa di nascere. Si terrà anche una raccolta per il Centro accoglienza vita. Sarà possibile donare, lasciando in fondo alla chiesa prodotti per bambini usati e in buono stato: vestiti, scarpe, ma anche prodotti di igiene: pannolini, biberon. L’evento è organizzato dalle parrocchie di Santa Maria di Piattoni e dalla parrocchia di Sant’Antonio di Padova di Villa Sant’Antonio e dal centro accoglienza Vita di Ascoli Piceno. La messa si celebrerà alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria e alle 11.30 in quella di Sant’Antonio da Padova.