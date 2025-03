La giornata del fiocchetto Lilla

La città di Grottammare aderisce alla Giornata mondiale del Fiocchetto Lilla nella giornata di oggi promuovendo insieme ad altre istituzioni e realtà del terzo settore la campagna nazionale di informazione sui disturbi del comportamento alimentare. Per l’occasione, l’ingresso del palazzo comunale sarà illuminato di lilla, come segno dell’attenzione della città verso questo tema di grande rilevanza sociale, come ricordano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore Monica Pomili: "I disturbi del comportamento alimentare sono patologie gravi con alta mortalità, che richiedono prevenzione e interventi tempestivi. In Italia colpiscono circa 3 milioni di persone, soprattutto giovani, con un forte impatto anche sulle loro famiglie. È essenziale sensibilizzare sul tema e creare una rete di supporto tra istituzioni, scuole, famiglie e operatori sanitari con prevenzione, educazione e formazione mirata".