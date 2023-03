La giornata delle donne "Le pari opportunità passano per il lavoro"

Cgil, Cisl e Uil proseguono nella loro incessante campagna volta a sensibilizzare il territorio al rispetto della parità di genere soprattutto negli ambienti di lavoro. Oggi in occasione della Giornata Internazionale della Donna le tre note sigle hanno programmato l’iniziativa ‘Parità di genere - Esperienze e strumenti -. Un momento che si svolgerà nel pomeriggio a partire dalle 15 nella sala dei Savi di palazzo dei Capitani. Per l’occasione saranno presenti, oltre alle organizzazioni sindacali, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’assessore alle pari opportunità Maria Luisa Volponi, l’associazione Donne Giuriste Italiane con Luigina Giansante e Maria Rita Bartolomei, Confindustria Ascoli con la vice presidente Roberta Faraotti e la consigliera di parità Paola Petrucci.

"Abbiamo deciso di affrontare il delicato tema della parità di genere prendendo come punti di riferimento la donna come persona al centro del lavoro – sostiene Maria Teresa Ferretti della Cisl nel corso della conferenza tenuta ieri mattina nella sede Cgil di viale Costantino Rozzi –. I dati continuano a parlarci di inserimenti sempre inferiori rispetto agli uomini nel mondo del lavoro per le figure femminili. Nel nostro territorio si dovrebbero stringere alleanze per infondere una cultura volta a far uscire la donna dai soliti stereotipi. Per cambiare la cultura ci vorrà di certo tempo, ma vanno fatti piccoli passi tutti insieme. Vogliamo mettere in sinergia il territorio e le aziende facendo dialogare la contrattazione aziendale con quella sociale, entrambe riassunte nel concetto di welfare. È una bella sfida che sta trovando già buona risponda anche negli ambiti territoriali". Ad aggravare la situazione è stato anche il fattore Covid. Dalla riapertura post pandemia le difficoltà sono aumentate e quelle poche donne che vengono assunte sono chiamate a rispettare orari part time. "Dopo la pandemia la situazione dell’occupazione femminile è precipitata – aggiunge Maria Calvaresi della Cgil –. Le donne devono conquistare la propria libertà e per farlo serve un posto di lavoro. Iniziative così vanno portate avanti e intese come un percorso di apertura che dovrebbero proseguire tutto l’anno coinvolgendo tutti gli esperti anche oltre l’8 marzo. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà per le donne afghane e quelle ucraine che stanno vivendo delle situazioni assurde".

Massimiliano Mariotti