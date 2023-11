La giornata per ricordare i caduti: "Mai come ora serve la pace"

Celebrazioni in onore dei caduti di tutte le guerre nel Piceno. Davanti al monumento di Piattoni, a Castel di Lama, erano presenti autorità civili, militari della città, i consiglieri di maggioranza e opposizione e gli allievi della scuola primaria di Largo Petrarca. Il sindaco Mauro Bochicchio dopo la deposizione della corona di alloro è intervenuto, sottolineando l’importanza della pace. "Proprio in memoria dei milioni dei militari che hanno perso la vita nei due conflitti mondiali, va detto a gran voce, per citare Papa Francesco, che ’La guerra è la negazione assoluta dei diritti dell’uomo’ ed è qualcosa che offende la dignità umana e allo stesso tempo offende l’umanità stessa". Sempre nella giornata di ieri, si sono tenute altre cerimonie, a Colli, dopo la benedizione di don Mauro Servidei, si è svolto l’alzabandiera con deposizione della corona d’alloro. La Fondazione Ispano Latina oltre le tradizionali cinque rose ha donato le nuove targhette per onorare i caduti, essendo state le precedenti vandalizzate. I presenti compreso il sindaco hanno rilevato la stupidità di gesti rivolti contro la memoria dei caduti e così contro la pace e la civile convivenza della cittadinanza. "Un gesto stupido – ha detto il sindaco Andrea Cardilli – ci auguriamo che per il futuro si capisca il valore di queste targhette, che rappresentano il sacrificio di chi ha donato la vita per la Patria". Anche a Colli presenti le autorità oltre che gli allievi della scuola primaria, che hanno letto toccanti brani poetici.