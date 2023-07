La giostra perde anche Gubbini Porta Tufilla riparte da Coppari

di Matteo Porfiri

Una maledizione, quella che sembra aver preso di mira la Quintana di Ascoli. La giostra di luglio, in programma sabato sera, perde un altro grande protagonista. Dopo Pierluigi Chicchini, cavaliere di Sant’Emidio, infortunatosi il 23 giugno alle prove cronometrate (al suo posto i rossoverdi punteranno sul giovane Tommaso Finestra), sarà fuori dai giochi anche Massimo Gubbini, campione di Porta Tufilla. Il folignate, sabato sera, è stato vittima di un brutto incidente durante le prove della Quintana di Foligno. Gubbini, che in Umbria corre per il Rione Giotti, è stato subito trasportato in ospedale e si trova ancora in gravi condizioni, anche se al momento sarebbe fuori pericolo.

Il cavallo, che il 40enne stava provando, ha avuto un infarto ed è morto sul colpo, in pista. Gubbini è caduto e l’animale gli è finito sopra. Le condizioni del cavaliere vengono monitorate di ora in ora e al sestiere di Porta Tufilla regna l’incredulità per quanto accaduto. Il primo a intervenire, al momento della caduta del ‘gladiatore’, è stato l’ascolano Franco Melosso, che si trovava a ridosso di Gubbini e che gli ha prestato il primo soccorso, di fatto salvandogli la vita. Il cavaliere è ricoverato nella struttura complessa di rianimazione dell’ospedale di Foligno in condizioni giudicate stabili dai sanitari. In particolare, il quarantenne si trova nel reparto diretto dal dottor Giammichele Nicoletta e ha riportato un "grave" trauma facciale, per il quale sarà operato a Perugia dove verrà prossimamente trasferito, e un "severo" trauma toracico e polmonare.

Al suo posto, per la giostra di luglio, correrà Denny Coppari, collaboratore di scuderia ed ex cavaliere della Piazzarola. Coppari ha corso la Quintana sette volte, per il sestiere biancorosso, fino a quando nell’agosto del 2015 venne coinvolto nella vicenda del doping, che gli costò un periodo di squalifica. Intanto, la notizia relativa all’infortunio di Gubbini, ha sconvolto tutto il mondo della Quintana. Gli altri cinque sestieri, attraverso un comunicato congiunto, hanno espresso vicinanza sia al cavaliere che al sestiere di Porta Tufilla. "Mai come ora sono necessarie forza e determinazione e queste sono proprio caratteristiche del campione folignate a cui auguriamo di superare prima possibile questo complesso infortunio – scrivono i sestieri -. Sostegno e vicinanza anche Porta Tufilla che a pochi giorni dalla giostra perde la possibilità di schierare il suo cavaliere: i rossoneri sapranno trovare le forze e le energie per reagire".

"L’edizione di luglio della nostra Quintana, purtroppo, non è partita sotto i migliori auspici – prosegue il sindaco Marco Fioravanti –. Ai sestieranti faccio una richiesta: mai come quest’anno, mostriamo maturità rispettando tutti i sestieri e la Quintana. Uniti, per la nostra rievocazione storica". Stasera, intanto, si svolgeranno le prove a porte aperte, al campo Squarcia. Questo il programma dalle 20.30: Porta Solestà, Porta Tufilla, Piazzarola, Sant’Emidio, Porta Maggiore, Porta Romana.