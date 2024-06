La giunta di Fioravanti con tante conferme

Ultime ore di valutazioni poi Marco Fioravanti scioglierà ufficialmente le riserve annunciando la composizione della squadra che lo affiancherà nell’amministrazione della città dei prossimi cinque anni. Quello ottenuto dal primo cittadino alle urne è stato un risultato stratosferico (73,9%), ma il sindaco di Ascoli guarda già avanti al suo secondo mandato che di fatto si prepara subito ad entrare nel vivo. Quando tutto sembrava andare verso una determinata direzione ecco che negli ultimi giorni il rebus è tornato a riguardare il nome di chi sarà chiamato a vestire i panni di presidente del consiglio. Dapprima sembrava essere stato Nico Stallone (490 preferenze) il profilo scelto per interpretare al meglio tale ruolo con Alessandro Bono (725) principale candidato a ricevere l’assessorato relativo a bilancio e patrimonio. Nelle ultime ore a capovolgere lo scenario sarebbe stata la richiesta avanzata nei confronti di Fioravanti di molti consiglieri che preferirebbero proseguire con la presenza di Bono come presidente dell’assise comunale. Questo di conseguenza andrebbe a produrre la riconferma di Stallone in qualità di assessore allo sport, scelta condivisa con la stessa Lega dove proprio quest’ultimo è risultato essere il primo degli eletti staccando tutti gli altri candidati.

Secondo tale via si andrebbe quindi a proseguire tutto il discorso legato al potenziamento delle strutture e alle iniziative avviate, ma ancora non portate a compimento. In pole per essere vice sindaco resta Brugni, mentre gli altri assessorati andrebbero a Marco Cardinelli, Gianni Silvestri, Attilio Lattanzi, Francesca Pantaloni, Donatella Ferretti, Laura Trontini. Per la quarta donna prende sempre più piede l’ipotesi della scelta esterna. Fioravanti invece manterrebbe turismo e cultura. Questa la potenziale composizione del consiglio in attesa delle nomine relative agli assessori con le relative surroghe. Fratelli d’Italia: Cardinelli, Pantaloni, Pennacchietti, Ascarini, Simonetti, Damiani. Fioravanti Sindaco: Bono, Trontini, Poli, Passerini, Marozzi. Noi Ascoli: Brugni, Cameli, Premici. Lega: Stallone, Petracci, Marinucci. Forza Ascoli: Silvestri, Palanca. Pensiero Popolare Piceno: Lattanzi Gino e Lattanzi Attilio. Noi Moderati: Di Micco, Damiani. Forza Italia: Ferretti. Ascoli Green: Narcisi. Partito Democratico: Ameli, Marcucci, Procaccini. Ascolto & Partecipazione: Dominici, Luzi, Canzian. Ascoli Bene Comune: Petrucci.

Massimiliano Mariotti