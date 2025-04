’La giusta vicinanza’:. Cinzia Spataro e il suo nuovo libro

L’associazione ’Rete Solidale Ambito21’ domani, venerdì, alle ore 21, nella sala consiliare del comune di Grottammare, terrà la presentazione del libro di Cinzia Spataro, ’La giusta vicinanza’. Un’opera che esplora l’esperienza delle famiglie che accolgono bambini e ragazzi in momenti di bisogno. Cinzia Spataro, autrice del libro, è una Logopedista e educatrice di comunità, ha un’esperienza quarantennale di accoglienza familiare ed è attualmente presidente dell’Asd Progetto Filippide Marche che propone la corsa a persone con autismo. Come osserva il pedagogista Marco Moschini, grazie alla capacità di Cinzia Spataro di raccontare storie di persone e relazioni uniche, i suoi racconti di vita vissuta "ci mostrano che nella normalità accadono cose straordinarie, più che nei romanzi". Nell’incontro, che chiude il percorso informativo sull’affido familiare di minori in difficoltà, l’autrice dialogherà con la dottoressa Fania Beatriz Lucci, Psicologa, Psicoterapeuta.