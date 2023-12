La grande festa del Circolo Nautico Sambenedettese al Puerto Baloo

Il Circolo Nautico Sambenedettese ha salutato il 2023 con una festa al Ristorante Puerto Baloo, alla quale ha preso parte un gran numero di associati e molte personalità civili e militari, a partire dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e l’assessore a sport, turismo e politiche giovanili Cinzia Campanelli. A fare da anfitrione è stato il presidente Igor Baiocchi, che, nel suo saluto iniziale, oltre a porgere gli auguri a tutti i presenti ha ricordato i numerosi successi ottenuti nel corso dell’anno, che sono valsi la Stella d’argento al merito sportivo, consegnata dal Coni di Ascoli qualche giorno fa al Cns. Interessanti sono state anche le parole del primo cittadino, il quale ha ricordato "insieme stiamo portando avanti progetti importanti, che mi piacerebbe vedessero la luce nel prossimo futuro. Il Circolo Nautico occupa una parte importante del porto di San Benedetto ed è stretto il suo legame con la nostra amministrazione". Il presidente Baiocchi con Giacomo Forti e ad Andrea Novelli ha fatto sfilare in sala i giovanissimi velisti delle classi Optimist e Ilca, Emidio Silenzi, che ha vestito la maglia della nazionale azzurra di Surfcasting agli ultimi mondiali giovanili, svoltisi in Olanda e Stefano Bonatti, che ha vinto con la Nazionale italiana il campionato mondiale di E-Sailing, sfida velistica virtuale.

Successivamente il maestro di cerimonia Manrico Urbani ha introdotto il gioco a premi, che quest’anno si differenziava in modo gradevolissimo. Infatti, grazie alla collaborazione di Achillina Bonfigli, è stato realizzato un mazzo di carte da mercante in fiera da 200 pezzi, tutte in dialetto sambenedettese, su un progetto grafico che ricalcava un disegno d’epoca realizzato in passato da Francesco Sciocchetti e con su scritto a mano il termine dialettale e la traduzione in italiano, in inchiostro rosso e blù. In questo modo, ricordando, tra gli altri, termini come "ciavaiose", "ngrugnate" e "uliose", sono stati assegnati tutti i premi in palio. Il ricavato della parte di gioco a andrà all’associazione X Mano.

Stefania Mezzina