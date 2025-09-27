La grande festa di Caleidoscopio Aps:: "Celebriamo i nostri primi dieci anni"

Caleidoscopio Aps celebra i primi dieci anni di gestione del Cineteatro San Filippo Neri, a San Benedetto, con la stagione teatrale 2025/2026 e in attesa dell’apertura di ’Passato presente teatro’, questo sarà il titolo, l’associazione invita tutti coloro che quotidianamente sostengono il teatro e i progetti dell’Aps a festeggiare questo traguardo. Con questo spirito domenica 5 ottobre, dalle 15, presso il Cineteatro San Filippo Neri, Caleidoscopio propone laboratori, performance teatrali e momenti conviviali, per celebrare insieme la strada percorsa finora, tutto a ingresso gratuito, con il titolo ’I nostri primi dieci anni’.

"Vogliamo estendere questa ricorrenza alla comunità, alla città, con chi, con la sua presenza, ci sostiene nella gestione, partecipando in ciò che sviluppiamo in questo teatro", ha affermato Michele Petrocchi. "Questa realtà è nata in questo teatro, nel 2009, ed è per questo che Don Gabriele successivamente ci diede incarico per la gestione del teatro, che ha ospitato tanti eventi", ha detto Irene Procacci, mentre Francesca Vendrame ha ricordato il progetto ’Raccont-Arti’, che coinvolge i ragazzi dell’associazione e gli ulteriori, della Cooperativa On the road.

Il programma propone una lezione aperta gratuita a cura di Maria Rita Salvi, alle ore 15, sul palco del teatro, alle ore 17, inizio dell’evento e alle 17.30, in piazza, performance teatrale. Alle 18.30 in teatro presentazione della stagione teatrale, alle 19 performance teatrale e a seguire buffet.

Stefania Mezzina