La grande festa di Porta Solestà Innocenzi: "Massimo, torna presto"

Brindisi, canti e balli per tutta la notte. È stata festa fino all’alba, al sestiere di Porta Solestà, per il 34esimo Palio arrivato al termine della Quintana di sabato sera. Il sedicesimo trionfo personale del cavaliere Luca Innocenzi, infatti, in sella al purosangue Katy Way, ha regalato l’ennesima gioia al popolo gialloblù e allontanato le tante, troppe, polemiche che avevano caratterizzato la vigilia della giostra in notturna. Innocenzi, prima sospeso dalla Fise a seguito del suo coinvolgimento nella rissa avvenuta a Foligno il 4 giugno, poi riabilitato a meno di due settimane dalla Quintana, è riuscito a compiere una grande rimonta: nel primo round, infatti, era solo in terza posizione ma, nonostante i momentanei exploit dei cavalieri di Sant’Emidio e Porta Tufilla, Tommaso Finestra e Denny Coppari, è poi riuscito a recuperare lo svantaggio e portarsi in testa già alla seconda tornata. Nella terza, infine, il 40enne di Foligno ha dovuto solo gestire per far esultare, per la seconda volta consecutiva, Porta Solestà.

Alla fine, però, il pensiero del cavaliere era soltanto uno. "Non ho voluto fare tanti festeggiamenti, perché mi manca tanto Massimo – ha infatti ammesso Innocenzi rivolgendosi ovviamente a Gubbini, il campione di Porta Tufilla ancora ricoverato all’ospedale di Foligno dopo il brutto incidente della settimana precedente -. Gli sono molto vicino e gli voglio bene. Mi auguro che torni in fretta qua ad Ascoli, a darmi anche la ‘paga’ in quanto lui è capace di farlo. Dai Massi, sbrigati a rimetterti in piedi".

Innocenzi, poi, ha anche ammesso che è stata dura battere avversari che si sono dimostrati decisamente all’altezza della situazione. "La cavalla è stata un po’ più complicata del solito e il tracciato era un po’ insidioso per lei – ha proseguito il recordman della Quintana –. Fra l’altro, nel primo assalto della seconda tornata si è rotta la lancia e sono riuscito a fare due centri senza i piombi dietro". A proposito del sestiere di Porta Solestà, poi, è stata festa anche per la dama, la 39enne Marina Nardinocchi, che prima del raduno a piazza Ventidio Basso, in occasione del corteo di andata, mentre i figuranti gialloblù sfilavano sul ponte romano, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno Ivan Pistolesi. I musici e gli sbandieratori solestanti hanno creato un varco e, con il rullo dei tamburi, il ragazzo si è avvicinato alla ‘signora’, per poi inginocchiarsi e chiederle di sposarlo. Un momento magico, che ha reso indimenticabile la Quintana di luglio per la dama gialloblù.

Matteo Porfiri