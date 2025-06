La grande festa per i 140 anni. Il Carlino incontra i suoi lettori. Appuntamenti ad Ascoli e Fermo

Raccontare una comunità per centoquarant’anni vuol dire farne parte. E così, per il suo straordinario compleanno, il Resto del Carlino ha deciso di uscire dalle redazioni e incontrare i cittadini, per lasciare intravedere quei volti che ogni giorno raccontano, e vivono, la città.

Martedì 1 luglio, alle 18, nella suggestiva cornice del Chiostro Maggiore di San Francesco, il Carlino sarà protagonista ad Ascoli con un evento aperto a tutti. Sul palco, in un susseguirsi di interviste e dialoghi, interverranno il sindaco Marco Fioravanti, seguito dal primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli. Poi spazio allo spettacolo con l’intervista a Iole Mazzone, attrice e nipote dell’indimenticabile allenatore Carlo, e lo spettacolo della Compagnia dei Folli. A seguire, riflettori puntati sul calcio con il nuovo presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri, l’ex allenatore Massimo Silva. Momento clou della serata l’intervista a Saturnino, bassista e produttore musicale nonché storico collaboratore di Jovanotti. Il pubblico potrà ascoltare poi le testimonianze del pm Umberto Monti, della biologa ambientale Martina Capriotti e del presidente della Quintana Massimo Massetti, che introdurrà una breve esibizione dei figuranti della rievocazione storica. Gran finale con brindisi.

Mercoledì 2 luglio, alle 18, il Carlino approda a Fermo, in Piazzale Azzolino. Si comincia con la musica, grazie all’esibizione della giovane violinista premiata al concorso internazionale Postacchini, Lucrezia Lavinio mercuri. Poi sul palco le istituzioni: il sindaco Paolo Calcinaro, il prefetto Edoardo d’Alascio, l’assessora Micol Lanzidei. La serata prosegue con due performance artistiche: i Blue 27 e Laplastique, protagonisti di una parentesi musicale, e il trio comico Generi Elementari, che porterà sul palco uno spaccato ironico e brillante del territorio. Infine, spazio ai grandi dello sport: la Yuasa Battery Grottazzolina, squadra di Superlega di volley maschile, sarà rappresentata dal presidente Rossano Romiti, dal coach Massimiliano Ortenzi e dal centrale serbo Dragan Stankovic, uno dei colpi di mercato della stagione. Accanto a loro, il tennistavolo con la Virtus Servigliano, realtà di Serie A1 maschile, guidata dal fondatore e presidente Fabio Paci. Un brindisi e un ultimo brano dal vivo chiuderanno la giornata. Il Carlino, oggi come ieri, è parte della comunità.

Ottavia Firmani