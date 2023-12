La grande festa per Lucia Alfonsi

Grande festa in casa Alfonsi per i 100 anni della signora Lucia, che ieri ha festeggiato il compleanno proprio nel giorno del suo onomastico. La signora Lucia ha celebrato questo importante traguardo contornata dall’affetto delle due figlie, Maria e Luigina, dai quattro nipoti, dai ben otto pronipoti, dal sindaco, Graziano Fanesi, che ha portato gli auguri di tutto il paese e che per l’occasione ha indossato la fascia tricolore e da tantissimi amici. Lucia Alfonsi è nata a Ripaberarda di Castignano, il 13 dicembre del 1923, nel 1956 si sposa con Tommaso e si sposta a Castorano. Tommaso lavorava all’estero, era lei a gestire tutto il menage familiare con grande amore. Nel 1982 è rimasta vedova, ma lei non ha indugiato a portare avanti la famiglia con grande determinazione, da grande donna. Auguri Lucia da tutti i tuoi cari e dalla comunità di Castorano. Un augurio speciale a nonna Lucia arriva anche dalla redazione del Carlino.