La grande festa per migliaia di visitatori

Si è chiusa in bellezza l’edizione record 2023 del Carnevale di Ascoli. Migliaia di presenzedomenica e tantissime anche ieri. Finalmente dopo due edizioni saltate, la festa carnascialesca è tornata a fare del capoluogo Piceno un grande teatro a cielo aperto. Inimitabile e unico, il Carnevale delle ‘cento torri’ è satira, coinvolgimento, fantasia, gioia e, soprattutto, ascolanità. E infatti, dalle macchiette ai gruppi, quest’ultima caratteristica non è mancata mai, anche quando tema ispiratore della mascherata è stata la cronaca nazionale. Grandi protagonisti di questa edizione della ‘rinascita’ dopo la pandemia, sono stati, comunque, pure i bambini: tantissimi, anche di pochi mesi, quelli mascherati. La giornata di ieri del martedì grasso si è chiusa, dopo le nomination dei gruppi e delle singole maschere iscritte al concorso candidate alla vittoria finale, con la musica live, in piazza del Popolo, dei Doctor Vintage, già presenti nel 2020. Un plauso va all’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ presieduta da Marco Olori che ha saputo organizzare un’edizione 2023 che è riuscita a richiamare in città migliaia di persone, non solo ascolani, ma anche da fuori provincia e regione. A beneficio di tutti, a cominciare dai pubblici esercizi che hanno lavorato moltissimo durante tutta la settimana di Carnevale.

l. c.