La grande fiera di Natale. Consueto boom di presenze ma troppi pochi acquisti

Maglioni natalizi, caldarroste, e traffico bloccato. La Fiera di Natale di Ascoli, come ogni anno, è una certezza. Per tutta la giornata di ieri bancarelle e banchetti hanno invaso il centro storico, con caramelle, accessori per la casa e abbigliamento. Ma non solo: artigianato, food, decorazioni e animali che cercano casa hanno completato l’offerta degli ambulanti. Nonostante i tanti cantieri e la viabilità ridotta, un fiume di persone, dal piceno ma non solo, si è riversato tra le vie del centro. Anche per gli ambulanti l’affluenza è stata notevole: più di duecento da tutta Italia hanno esposto la propria merce. "Quest’anno c’è tantissima gente, in molti si fermano a vedere il nostro stand – commenta Salvatore, ventiduenne proveniente da Cerignola, in provincia di Foggia -. Insieme a mio padre sono qui in via Sacconi per la fiera. Nonostante le tante persone, non mi sembra si venda tanto oggi". Il fermo del traffico ha poi isolato il centro fino alle 22 di ieri sera, dando la possibilità agli ascolani di passeggiare tra i colorati banconi nelle piazze principali, ma anche in corso Trento e Trieste, via Sacconi, viale de Gasperi, via Ceci, via D’Ancaria, via del Trivio e via XX Settembre.

Non manca la passeggiata tra i giardini di corso Vittorio Emanuele, con il presepe dei Vigili del fuoco a rendere l’atmosfera più festosa. La splendida giornata, dove il sole non è sicuramente mancato, è stata perfetta poi anche per un giro in pista sul ghiaccio. Per l’occasione, infatti, il ‘villaggio di Natale’ di piazza Arringo si è rivelato centrale: con i pattini ai piedi grandi e bambini hanno invaso la pista. Le luminarie comunali, accese per l’occasione già nel primo pomeriggio, hanno poi generato un grande apprezzamento, "Le più belle degli ultimi anni", commenta sorridente Gabriella, ascolana in cerca di regali alla fiera.

Il traffico non ha causato troppi problemi, se non per quattro rimozioni forzate effettuate in mattina.

Ottavia Firmani