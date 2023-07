La grande notte de Il Volo Centro blindato per il live

È la grande notte de Il Volo in piazza del Popolo. Archiviate tutte le polemiche sulla distribuzione dei biglietti e sulle lunghe file al botteghino per assicurarsi i tagliandi gratuiti, stasera ci sarà spazio solo per la musica offerta da Battista Faraotti titolare della Fainplast e dal genero Stefano Panichi, dell’omonima impresa di costruzioni. Duemila ascolani in piazza per ascoltare i tre tenori al via alle 21.30 in occasione del festival ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, attraverso il programma ‘Art bonus’. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sono in realtà un baritono di Roseto e due tenori siciliani. Per chi vorrà assicurarsi la migliore visibilità dei tre cantanti è consigliato quindi arrivare con anticipo, almeno di un paio d’ore, in modo da accedere con facilità ed evitare ingorghi all’ingresso. A coloro che arriveranno in città in auto è consigliabile utilizzare il parcheggio coperto Saba Torricella e utilizzare poi l’ascensore per arrivare in centro. Disponibile anche il parcheggio a pagamento dell’ex Seminario oppure scegliere la sosta gratuita al piazzale dello stadio anche se poi c’è da fare una passeggiata di una ventina di minuti per arrivare in piazza del Popolo. Chiusa la stazione ferroviaria per i lavori sulla linea, l’alternativa saranno i bus che lasceranno i passeggeri a due passi da piazza Arringo. Proprio nella piazza della Cattedrale sarà allestito un maxi schermo per seguire in diretta il concerto. Il centro storico per il resto sarà off limits. Sono stati ordinati i divieti di sosta con rimozione coatta in: via Dino Angelini, lato sud fino all’intersezione con via Pretoriana; in piazza Roma, lato ovest; via A. Ceci; corso Trento e Trieste, ambo i lati, per il tratto compreso dall’intersezione con la via A. Ceci, via Trieste, via Lungotronto, piazza Giacomini, Via XX Settembre, lato sud, piazza Simonetti. Dalle ore 16 fino al termine dell’evento ci sarà la chiusura di tutti gli accessi stradali a piazza del Popolo.

Valerio Rosa

Altro pezzo in Estate