La grande riunione dei 40enni. Serata speciale per i nati nel 1983

Ultimi giorni per partecipare alla grande Reunion dei 40enni di Grottammare nel segno della solidarietà. Domenica prossima, infatti, scadrà il termine di raccolta adesioni per la cena della classe ’83 che si terrà sabato 22 dicembre, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Capanna di Betlemme di Chieti , una casa di accoglienza che da 9 anni è diventata un riferimento prezioso per coloro che hanno perso tutto e tutti. La cena si terrà al Ristorante Riva del Sole di Grottammare con inizio alle ore 20. Durante la serata, i partecipanti saranno intrattenuti da giochi di fortuna, grazie alla generosità di alcuni sostenitori, animazioni e tanto divertimento. Il costo di partecipazione è di 50 euro (compreso contributo). A richiesta, il Ristorante propone varianti vegetariane del menu e un menu bimbi. La partecipazione va confermata via WhatsApp al 3472913689. Info su Facebook "Quelli di Grottammare since 1983 – La Reunion dei 40enni".