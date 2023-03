La grande sete: allevatori in affanno

"Garantire immediata liquidità alle imprese agricole". È quanto ha anticipato l’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini che ha convocato ieri tre tavoli tematici di confronto, a Palazzo dei Capitani, dedicati alla zootecnia, alla valorizzazione del Consorzio oliva Dop ascolana, al settore agroalimentare. "Abbiamo uno strumento, il Psr, che può dare un po’ di sostegno a tutto il mondo dell’allevamento e della zootecnia. Siamo però alla ‘coda’ della vecchia programmazione del Psr 2014-2020, dopodiché prevederemo come intervenire con il nuovo Psr che per altro ha cambiato nome in Csr. Va trovata continuità fra precedente programmazione e la nuova" ha aggiunto Antonini garantendo che "andremo a distribuire uno spostamento di circa 70 milioni di euro, una cifra importante, su diversi interventi. Altrettanto importante è la scelta che stiamo facendo di finanziare misure che diano immediata liquidità alle imprese, per partire con gli investimenti". Le conseguenze del terremoto 2016 si sentono ancora, in particolare la mancanza di invasi d’acqua, di fontanili. "Col sisma - ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive - si sono spostate le falde per cui una delle misure è quella di intercettare e riaprire dei pozzi d’acqua attraverso finanziamenti specifici". Ma c’è anche il problema costi delle materie prime enormemente lievitati. "Come, ad esempio, i mangimi che per i bovini in particolare rappresenta una spesa ingente per gli allevatori – ha aggiunto Antonini - Metteremo allora in atto una serie di azioni virtuose per sostenere questo comparto che riteniamo fondamentale, anche per la gestione della montagna: garantire attività agricola e di allevamento, pascoli curati, è un modo di custodire la montagna e prevenire dissesti idrogeologici".

Peppe Ercoli