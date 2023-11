La guardia ambientale a caccia di nuovi volontari

La Guardia Nazionale Ambientale, con sede del distaccamento provinciale a San Benedetto, vuole incrementare il raggio delle attività e cerca nuovi volontari da impiegare nell’attuale organico. Gli interessati possono contattare i responsabili al 347.7127653-338.8385399, oppure WhatsApp solo messaggi: 380.4665525. La Guardia Nazionale Ambientale è un organizzazione di volontariato inquadrata come Ente del Terzo Settore, riconosciuto dallo Stato con Decreto del Ministero dell’Ambiente. L’Organizzazione è composta da persone volontarie che liberamente scelgono di dedicare una piccola parte del proprio tempo libero agli altri ed alla natura in tutte le sue espressioni, dove i propri associati si occupano di Vigilanza Ambientale e Zoofila. Nell’ultimo periodo che va da settembre 2022 ad agosto 2023, i volontari hanno sottoposto a controlli circa 800 persone quali conduttori di cani, con l’accertamento dei loro microchip. Hanno anche individuato 31 siti, con posizionamento di apposite fototrappole, elevando anche sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti. La Guardia Nazionale Ambientale, svolge attività anche nel comune di San Benedetto, con il quale ha stipulato un protocollo d’intesa. Essendone parte integrante, si occupa anche di Protezione Civile, come accaduto durante il terremoto e il Covid 19, ma offre anche collaborazione alle forze dell’ordine e aziende di servizi e gestione ambientali, fra cui i rifiuti.

Marcello Iezzi