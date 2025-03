La guardia di finanza tra gli studenti: focus sulla legalità

Il Kursaal di Grottammare ieri mattina ha ospitato la guardia di finanza di San Benedetto che ha parlato di legalità agli studenti dell’IC ‘Leopardi’. "È molto importante far conoscere ai nostri studenti l’economia, le tasse e a che cosa servono, ma soprattutto i rischi legali cui si può incorrere, senza pensare che vi possono essere gravi conseguenze determinanti per il loro futuro – ha affermato la dirigente scolastica Luigina Silvestri – Ringrazio la guardia di finanza per questo importante e significativo incontro altamente educativo, incontro che fa parte dell’educazione civica, che promuoviamo nel nostro Istituto" . Presente la vice della dirigente, Luigina Ceddia e la rappresentante del Comune delegata alle politiche scolastiche, Oriana Vitarelli. La guardia di finanza era rappresentata dal tenente Lucrezia Ceccarelli e dal maresciallo Marco D’Alberto. Ai ragazzi è stata spiegata la funzione e le varie diramazioni del corpo delle fiamme gialle. Molto interesse ha suscitato la realtà dei cani antidroga e i ragazzi hanno formulato molte domande ai militari. Si è parlato di contraffazione, antiterrorismo e beni culturali, ma anche il soccorso alpino, controlli negli stadi e durante i concerti.