La guerra dei Balcani negli scatti di Pino Bartolomei

Un reportage sulle conseguenze nefaste di una guerra ma anche e soprattutto un inno alla vita che, con forza, va avanti. Nella Sala delle Volte del Palazzo dei Priori in piazza del Popolo a Fermo sarà possibile ammirare la personale fotografica dell’artista Pino Bartolomei che spiega: "Nel particolare momento storico che stiamo vivendo, ho trovato la motivazione per ordinare oltre 200 scatti che raccontano gli anni della Guerra dei Balcani: in particolare, quelli immediatamente successivi all’Assedio di Sarajevo da parte delle milizie serbe (’92-’96, ndr) che con oltre 1200 giorni si attesta come l’assedio più lungo della storia bellica del XX secolo. Dopo la sanguinosa ‘Strage del Mercato’ a settembre del ’95, ci fu un duro intervento della Nato che, di lì a qualche mese, pose fine alle ostilità nella martoriata capitale della Bosnia-Erzegovina: 12.000 morti, 50.000 feriti oltre a un imprecisato numero di profughi".

La mostra, la cui apertura è stata preceduta da un’anteprima di musica balcanica curata da Cinzia De Carlo sulla web radio ‘Stazione 41’, è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20 ed è completata dall’esposizione di documenti cartacei, articoli e materiale di studio raccolto nell’arco di cinque anni durante diversi viaggi: "Mi recai per la prima volta a Sarajevo grazie al progetto ‘Gabbiano Azzurro’ dell’Agesci- gruppo Scout di Fermo- conclude il fotografo fermano- portammo dodici giovani volontari nei campi profughi per giocare con i bambini rendendo un po’ meno tristi le loro giornate. Ebbi occasione di conoscere persone che mi ospitarono successivamente quando, in autonomia, tornai in quei luoghi che ricominciavano a vivere a poco a poco. La foto alla quale sono più legato? Quella di un bambino bosniaco accanto a un militare italiano: significativa delle esperienze e dei momenti vissuti".

Gaia Capponi