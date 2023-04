La guida agli eventi Dal Palafritto al Ventidio

Primo banco di prova di una stagione turistica che promette molto bene, quello del ponte del 25 aprile per Ascoli. La città inizia a contare i primi turisti, numerosi durante le passate festività pasquali e altrettanto numerosi in questi giorni. Basti pensare che, secondo quanto annunciato con orgoglio dal sindaco Marco Fioravanti, tutte le strutture ricettive cittadine in questo momento sono ‘sold out’. Ma cosa offre il capoluogo Piceno durante questo ponte di primavera? A parte la bellezza dei suoi monumenti, delle sue chiese, dei suoi palazzi e delle sue piazze, per chi raggiungerà le ‘cento torri’ sarà possibile visitare l’arte custodita nei musei comunali che, per in occasione del 25 aprile, saranno sempre aperti. Visitabile anche lo splendido teatro Ventidio Basso che osserverà il seguente orario: domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Martedì e sabato accesso consentito solo su prenotazione per gruppi composti da un minimo di 10 persone. Il costo del biglietto intero è di 4 euro, del biglietto ridotto di 2 euro per bambini dai 6 ai 14 anni, biglietto gratuito per guide turistiche, persone con disabilità e accompagnatore. Info: 3515481174. Anche il museo archeologico statale sarà aperto: oggi con il consueto orario festivo dalle 8.30 alle 13.30, domani eccezionalmente con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30, martedì 25 aprile altresì tutto il giorno (dalle 8.30 alle 19.30), ma con ingresso gratuito per tutti. Dai musei all’enogastronomia, da ieri fino al primo maggio piazza Arringo ospita l’edizione 2023 di Fritto misto: nel palafritto sarà possibile degustare fritture italiane e internazionali. Per l’occasione, sotto la loggia dei Marcanti, da oggi fino a martedì, sono presenti gli artigiani del mercatino ‘Arte picena’. Stasera, invece, sarà la volta ‘All-in Tutti in piazza’, dalle 18 alle 23, in piazza del Popolo: si tratta di un party organizzato dalle associazioni giovanili Apply, Sestopiano, Impero, Young wild and free, Atelier1 e Apevents che vedrà la partecipazione di diversi dj e artisti emergenti locali. Il giorno del 25 aprile, invece, come tradizione tantissimi ascolani, soprattutto i più giovani, passeranno la giornata al Colle San Marco. Non mancherà, come ogni anno, chi trascorrerà addirittura la notte di domani 24 aprile sul pianoro. Si tratta perlopiù di giovanissimi che, attrezzati con tende e sacchi a pelo, aspettano il giorno della Liberazione direttamente al Colle San Marco. Per chi, invece, ama le escursioni in alta montagna, martedì ne è in programma una alla cascata della prata e della volpara sui Monti della Laga. La partenza è prevista alle 8.15 dal Marino. Iscrizioni aperte fino a domani. Info: 3280269840.

Lorenza Cappelli