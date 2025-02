La guida al Carnevale. Dalle cento torri a Offida: tra divertimento e tradizione

Le iscrizioni dei gruppi mascherati al Concorso del Carnevale di Ascoli verranno raccolte da lunedì 24 febbraio alle 9.30 molto probabilmente nella Sala Cola dell’Amatrice dove è tuttora in corso la mostra fotografica del grande Sandro Riga. Iscrizioni che termineranno sabato 1 marzo alle 12. Ad aprire il programma del Carnevale di Ascoli sarà come da tradizione Giovedì Grasso 27 febbraio, il Carnevale delle scuole, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in centro, alla presenza di Re Carnevale e delle maschere storiche Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. Alle 16, si svolgerà poi la Festa dei bambini con ’Disneiamo’. Venerdì 28 febbraio, ci sarà una doppia novità: alle ore 16, all’ospedale ’Mazzoni’, Lu Sfrigne e Buonumor Favorito incontreranno i bambini nel reparto di Pediatria, mentre la sera, alle 20, per la prima volta si terrà il ’Gran ballo a corte’, con costumi d’epoca, organizzato al foyer del teatro Ventidio Basso. Sabato 1 marzo, alle 11 in piazza del Popolo è previsto un laboratorio didattico gratuito per i bambini su ’Storie di maschere e Carnevali’. Nel pomeriggio, dalle 16, concerto di ’Vhs Disney Rock Band’. A seguire, dalle 17, sarà la volta del concorso per gruppi mascherati categoria ’OB’ (Omnia Bona). Alle 17,30, invece, tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale ’Raviolata’, degustazione gratuita di ravioli di Carnevale con musica. Iniziativa ideata da ’Li precise’. Domenica e Martedì Grasso infine tutti in piazza a divertirsi in mascherata fino al verdetto del concorso mascherato.

Valerio Rosa