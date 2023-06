La guida con la voce dei bimbi "Una brochure speciale per i turisti"

Conoscere le vie di Ascoli e la loro storia attraverso la voce dei bambini. E’ il risultato del progetto ‘Crescere nella cooperazione’ promosso dalla Banca del credito cooperativo piceno (responsabile filiali di Ascoli Marco Cittadini) il cui prodotto finale è la brochure ‘Pietre parlanti’, con qrcode di contenuto turistico, realizzata dalla classe 3A tempo normale della scuola primaria Malaspina. Brochure che sarà possibile trovare all’ufficio turistico del Comune in piazza Arringo e che dunque potrà essere utilizzata dai turisti che verranno in visita ad Ascoli. "Il progetto, che è pluridecennale – spiega la dirigente dell’Isc ‘Ascoli centro-D’Azeglio’, Valentina Bellini –, dà la possibilità a una, o più classi, di realizzare una vera e propria cooperativa. L’obiettivo educativo è intanto quello di seguire i famosi compiti di realtà, ma è anche l’occasione per concretizzare alcune importanti competenze di cittadinanza che i bambini hanno sviluppato facendo, appunto, qualcosa di concreto. Hanno partecipato più classi, ma il progetto realizzato dalla 3A tempo normale è anche un contributo per l’accoglienza della città. E’ una piccola mappa turistica di Ascoli con qrcode con pillole di presentazione della città da parte dei bambini".

Nella brochure c’è una mappa e 31 qrcode attraverso i quali si possono ascoltare (inquadrandoli con la fotocamera del cellulare) i bambini che descrivono le caratteristiche storiche delle principali vie e monumenti cittadini. Gli alunni che hanno partecipato al progetto sono della 3A della primaria Malaspina e sono: Mia, Diego, Gioele, Andrea, Riccardo, Filippo, Elena, Diego, Riccardo, Gioele, Emanuele, Diego, Paolo, Maria, Carlos, Carlotta, Benedetta, Filippo, Susanna, Ludovico, Francesca, Leonardo, Angelo, Laura, Bianca e Caterina. Il referente del progetto è stato Andrea Alesi, mentre le docenti che ne sono occupate Laura Cannella e Domenica Gaspari.

"Con i bambini – spiega Domenica Gaspari – abbiamo scelto il nome della cooperativa che si chiama ‘Coloriamo il mondo’, il logo, e con i funzionari della banca, che ci ha dato un contributo iniziale, abbiamo iniziato il progetto. La cosa su cui ci siamo focalizzati fin dall’inizio, è stato l’approfondimento degli aspetti storico e culturali della nostra città". "I bambini hanno pensato di diventare protagonisti nel senso figurato della parola – continua Laura Cannella –, attraverso i video da vedere con qrcode, che ormai loro trovano ovunque, anche sui libri di testo". "E’ un’iniziativa con tanti elementi di valore – conclude l’assessore Donatella Ferretti –, intanto la collaborazione con un istituto bancario, e poi quello educativo e formativo alla cittadinanza".

Lorenza Cappelli