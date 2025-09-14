La lapide della discordia riappare a terra senza nomi

In questi giorni a Massignano tiene banco la lapide della discordia, quella in cui il precedente parroco aveva ‘pubblicato’ i nomi dei benefattori che una trentina di anni fa donarono alla chiesa importanti somme di denaro per la ristrutturazione del campanile. Lapide che il parroco attuale, don Osvaldo Riccobelli aveva fatto rimuovere una ventina di giorni fa, sollevando le lamentele di una parte dei paesani. La lapide di marmo si trovava sulla parete esterna, lato ovest della chiesa di San Giacomo Maggiore, di fianco all’ingresso dell’ex Acli. Sulla vicenda sono sorte polemiche e malumori, soprattutto da parte delle famiglie che si sono viste privare di un riconoscimento per la donazione fatta alla Chiesa. Il parroco oggi spiega: "Fin dal primo momento sono sorti due problemi: le lamentele di gente che non vedeva il suo nome riportato nella lapide, perché aveva donato meno di quanto richiesto dal parroco (un milione di lire ndr) e la Soprintendenza che non vedeva di buon occhio la lapide sul muro del 1700 con mattoni di cotto. Allora ho deciso di toglierla e di sostituirla con una nuova con la prima parte senza alcuna modifica al testo a ricordo del restauro e la seconda parte più inclusiva in cui spiego che Gesù nel Vangelo ha sempre apprezzato sia chi donava tanto sia chi donava poco in misura delle proprie capacità. Quindi la lapide non è stata tolta, ma solo resa più evangelica nel testo – la conclusione del parroco – E’ scritta in latino con la traduzione in italiano a parte". Ora la lapide, disvelata ieri, (priva dei nomi dei donatori), è stata installata a terra, anziché sul muro, esattamente sotto il punto in cui si trovava prima. Con buona pace di tutti? Si spera, poiché nella località collinare dove risiedono 1600 anime, baciata da condizioni climatiche e panorami eccellenti, tirano da sempre forti ‘correnti’.

Marcello Iezzi