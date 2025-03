La Lega ascolana perde pezzi. Monia Vallesi: "Lascio il partito"

L’ex assessore comunale agli eventi Monia Vallesi lascia la Lega. Lo ha comunicato lei stessa, attraverso una nota nella quale spiega anche i motivi che l’hanno portata a una scelta sofferta ma ben ponderata. La Vallesi ha fatto parte della giunta nel precedente mandato, il primo con Marco Fioravanti alla guida, dal 2019 al 2024.

"Dopo quattordici anni di militanza e cinque anni di impegno amministrativo come assessore nella mia città, ho maturato la difficile decisione di lasciare il partito della Lega – spiega Monia Vallesi, che tra l’altro è una ceramista e artista di livello nazionale –. Una decisione sofferta, ma inevitabile, a causa della gestione regionale e provinciale del partito, caratterizzata da logiche capricciose e scelte che, purtroppo, stanno portando all’allontanamento di molti militanti e amministratori. Ribadisco il mio rispetto per il progetto nazionale della ‘Lega per Salvini Premier’ e per il lavoro che il partito svolge a livello centrale, nonché per il lavoro portato avanti dall’amministrazione di centrodestra della Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli. Ma la mancanza di una gestione coerente e condivisa del partito sul territorio mi impone di prendere un’altra strada, nel rispetto del mio impegno politico e della mia coerenza con i valori che ho sempre portato avanti".

Da qui, poi, lo sguardo al futuro. "Per queste ragioni ho deciso di continuare ad impegnarmi per la mia città e per il centrodestra lavorando insieme al sindaco Marco Fioravanti, con cui ho collaborato lealmente nei cinque anni della precedente amministrazione – prosegue –. Con lui ho intenzione di proseguire anche in futuro, con un percorso all’insegna della serietà e dell’impegno per la nostra città, con l’obiettivo di dare continuità a un lavoro che ho sempre svolto con passione e dedizione. Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi hanno sostenuto e con cui ho condiviso questa esperienza politica, certa che il mio impegno proseguirà con lo stesso spirito, coerenza e la stessa determinazione di sempre".

Per la Lega, dunque, verrà a mancare una pedina fondamentale nel Piceno, qual è stata la stessa Monia Vallesi. Una scelta personale, però, quella fatta dalla ceramista, e ormai irrevocabile.

Matteo Porfiri