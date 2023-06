La lettera ai sindaci dei sindacati

Prosegue lo stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu nell’ambito di una vertenza in atto da diversi mesi con la Ciip Vettore. Ieri i sindacati hanno inviato una lettera ai sindaci, all’Aato e naturalmente anche ai vertici del gestore delle acque. Hanno infatti ritenuto improrogabile comunicare ai sindaci, nella loro qualità di azionisti della Ciip, "il crescente peggioramento delle relazioni industriali in Ciip spa". "Siamo arrivati a questa situazione critica per la totale chiusura e incapacità gestionale della direzione aziendale, la quale ha scelto di attuare un ’muro contro muro’ senza rispettare i canoni sindacali e senza avere la minima intenzione di volersi confrontare con le lavoratrici e i lavoratori e le loro rivendicazioni che vengono portate avanti da tempo dalle OO.SS. a conferma che l’attuale stato in CIIP spa è imputabile ad una prolungata gestione manageriale incapace ed arrogante" scrivono sindacati e Rsu in una lettera nella quale denunciano anche che l’assenza di politiche generali di corretta e proficua gestione del servizio "stanno recando danno alle dipendenti ed dipendenti del settore e soprattutto all’utenza". I sindacati chiedono allora ai sindaci di farsi carico di questa problematica, provvedendo a verificare con il presidente ed il Cda lo stato dell’arte di alcuni temi precisi: l’esternalizzazione dei servizi in capo a Ciip, la definizione dei rapporti con aziendeterze partialtri gestori del sistema integrato in termini costibenefici. Chiedono lumi anche sull’organigramma aziendale, l’applicazione del contratto, la situazione occupazionale, gestione turn over. Per i sindacati è necessario conoscere la costituzione di società partecipatecontrollate, gli indirizzi di politica industriale, l’andamento economico finanziario della Ciip. In vista iniziative di sciopero che faranno parte di un pacchetto di proteste più ampie.