La lettera alla Corte dei Conti. Montemonaco, la minoranza:: "Rendiconto sbagliato di un milione"

Tre consiglieri di minoranza del Comune di Montemonaco hanno scritto alla Corte dei conti, oltre che alla prefettura di Ascoli e al servizio ispettivo di ragioneria generale dello Stato. Il motivo risiede in un’anomalia consistente nella differente indicazione del fondo di cassa al 31 dicembre scorso.

In altre parole, l’avanzo libero di amministrazione non ammonterebbe, a detta della minoranza, a circa due milioni e 800mila euro (come riportato nel prospetto dimostrativo) bensì a circa un milione e 660mila euro (come invece evidenziato nel conto del tesoriere).

A firmare la missiva sono stati Onorato Corbelli, ex sindaco del borgo montano fino al 2019, Tommaso Fabrizi e Manuela Corbelli.

"Con questa lettera – spiegano i tre consiglieri comunali del piccolo ente montano –, vogliamo segnalare l’anomalia riscontrata nel rendiconto di gestione riferito all’anno 2023 e approvato dal consiglio comunale di Montemonaco con la delibera dello scorso 28 marzo".

"L’anomalia, appunto – spiegano ancora i consiglieri –, consiste nella differente indicazione del fondo di cassa al 31 dicembre 2023 riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (2 milioni e 861.485,67 euro), rispetto a quello evidenziato nel conto del tesoriere (1 milione e 667.792,96 euro). Ciò, con tutta evidenza, falsa il risultato di amministrazione indicato nel rendiconto 2023".

Gli stessi tre consiglieri di minoranza hanno chiesto alla stessa Corte dei conti di far luce sulla vicenda.