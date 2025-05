La lettera di Michetti:: "Qui anni straordinari"

Il presidente Michelino Michetti ha contribuito a scrivere con la competenza e la professionalità che lo contraddistinguono pagine importanti della storia della Banca di Ripatransone e del Fermano. Quella odierna, sarà per lui l’ultima assemblea come Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano. L’attuale presidente ha voluto indirizzare ai soci e ai colleghi del consiglio di amministrazione una lettera: "Ci sono momenti nella vita in cui le parole sembrano non bastare. Questo è uno di quei momenti. Dopo tanti anni, vissuti intensamente al servizio della nostra Banca, giunge per me e per la Vicepresidente il tempo di congedarci dai ruoli che abbiamo ricoperto con orgoglio, responsabilità e, soprattutto, con passione. Quando nel 1995 entrai nel Consiglio di Amministrazione, non immaginavo il cammino che mi attendeva. Anno dopo anno, esperienza dopo esperienza, ho avuto l’onore di servire questa Banca e la sua comunità, prima come Vicepresidente e, dal 2001, come Presidente. Sono stati anni straordinari, vissuti con il desiderio costante di fare il meglio per la nostra realtà, affrontando le sfide con determinazione e costruendo, insieme a tanti di voi, un futuro solido e sicuro. Anche la Vicepresidente, dal 2010, ha camminato al mio fianco, prima come Consigliera e poi, dal 2013, come punto di riferimento insostituibile. Insieme abbiamo vissuto momenti difficili e momenti di grande soddisfazione, ma sempre con la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande: una Banca che è prima di tutto una comunità di persone, un luogo di valori condivisi, un patrimonio costruito con il lavoro e la fiducia di tanti. Tra le tante soddisfazioni, i ricordi che porterò sempre con me e i traguardi che abbiamo raggiunto insieme, ho avuto anche il privilegio di poter festeggiare da Presidente i centoventi anni della Banca di Ripatransone e del Fermano, che sono allo stesso tempo la prova di quanto sia saldo il nostro passato e di quanto si possa costruire in futuro. Non potevo davvero immaginare nulla di meglio, quando trent’anni fa varcai per la prima volta da consigliere l’ingresso della nostra sede. Oggi possiamo guardare all’ultimo bilancio con orgoglio, perché è la testimonianza concreta del cammino percorso. I numeri, però, per quanto importanti, non raccontano tutto. Non espongono le relazioni costruite, le scelte difficili prese con il cuore ed i legami umani che resteranno per sempre. A voi, Soci va il nostro più sentito ringraziamento. Siete stati il motore di ogni nostro impegno, la ragione di ogni nostra scelta. Abbiamo sentito sempre la vostra fiducia e il vostro sostegno, ed è con questa gratitudine che oggi vi salutiamo. Ai membri del Consiglio, di tutti i Consigli di Amministrazione del passato, va il nostro sincero apprezzamento per aver saputo lavorare in comune, per il bene comune e delle nostre comunità, anche in momenti difficili come quello della recente pandemia. Lasciamo il testimone a chi continuerà a guidare la nostra Banca, certi che lo farà con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio che ci hanno accompagnato in questo lungo percorso. Gli addii sono sempre difficili, ma da ogni fine nasce sempre un nuovo inizio".