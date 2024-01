La lettera di Procaccini a Renzi:: "Qui Italia Viva con la destra"

"Carissimo Matteo". Inizia così la lettera aperta di Angelo Procaccini, segretario comunale del Pd al leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Ti seguo sempre con interesse da quando fui eletto segretario comunale del Pd – continua Procaccini –, ruolo che ricopro ancora. In vista delle amministrative 2024, non senza fatica, abbiamo condotto il partito verso la costituzione di una coalizione capace di mettere al centro un progetto unitario, civico alternativo alla destra e che vedeva originariamente un significativo protagonismo della coordinatrice provinciale di Italia Viva. Dopo più di due anni siamo arrivati all’individuazione di un candidato sindaco in grado di rappresentare al meglio questo progetto: un medico molto stimato e conosciuto in città ma solo poche settimane dopo scopriamo a mezzo stampa non solo che Italia Viva non condivide la scelta del candidato ma che vuole addirittura sostenere la ricandidatura del sindaco uscente di FdI. Mi chiedo, a questo punto, se Italia Viva sia ancora la casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo e fondato sulla divisione dei poteri, nella Costituzione repubblicana e antifascista" come recita l’articolo 1 del proprio statuto. Politicamente può essere comprensibile non ritrovarsi attorno alla proposta di una candidatura a sindaco ma non posso accettare che Italia Viva, non avanzi alcuna controproposta e porti il suo sostegno elettorale ad un’amministrazione uscente connotata fortemente a destra, non solo perché coinvolta con i suoi massimi esponenti istituzionali in nostalgici eventi fascisti (ricordo la cena di Acquasanta che tanto clamore destò nella pubblica opinione) non tanto perché capitanata da un sindaco di FdI, quanto per le scelte amministrative che compie quotidianamente e per come la propria classe dirigente rappresenta le istituzioni.Credo che anche tu, da senatore, abbia la consapevolezza di come le politiche della destra stiano segnando la storia e la salute di questo Paese e vedo che questo tema è rappresentato anche nel tuo ultimo lavoro editoriale ’Palla al centro’. Stando ai fatti che registro nella mia città, mi chiedo se veramente questo centro esista nella realtà, perché, se così fosse, ad Ascoli Italia Viva avrebbe potuto tranquillamente scegliere di correre da sola con un proprio candidato, senza inseguire un sindaco influencer. Forse anche noi come Pd di fronte ad una reale e credibile proposta alternativa avremmo scelto altro. Forse ho sopravvalutato le potenzialità politiche di Italia Viva. Spero di sbagliarmi, spero che qualcosa cambi anche qui ad Ascoli poiché manca ancora qualche mese al voto delle amministrative, e spero che questa destra che entrambi riteniamo inadeguata torni presto a casa".